بقوة 3.9 .. هزة أرضية جديدة تضرب سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 فبراير 2023 11:05 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- سجل المركز الوطني السوري للزلازل، الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الهزة الأرضية سجلت على مسافة 55 كم في تمام الساعة 11:17 صباحاً.

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