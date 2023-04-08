نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مقتل مستشار إيراني بهجوم إسرائيل على دمشق.. الحرس الثوري يؤكد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 8 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- بعد ضربة هي الثانية في أقل من 24 ساعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه بهجوم إسرائيلي على محيط دمشق فجر اليوم.

فقد استهدفت صواريخ إسرائيلية، فجر الجمعة، مواقع في جنوب غربي دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة عسكريين سوريين اثنين، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

إلا أن الحرس الثوري الإيراني عاد وأصدر بياناً أكد فيه مقتل "ميلاد حيدري" أحد عناصره العسكريين في الهجوم الذي طال ضواحي دمشق.

وأضاف أن حيدري أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وفقا لوكالة تسنيم التابعة للحرس.

للمرة الثانية في 24 ساعة

يشار إلى أن إسرائيل نفذت ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، فجر الخميس قرب العاصمة السورية.

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غربي دمشق.

وأضاف المرصد أن الصواريخ دمرت مستودعاً للأسلحة والذخيرة، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.

يذكر أن تل أبيب كانت شنّت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للنظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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