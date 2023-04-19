وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد يصل إلى جدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- وصل فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري والوفد المرافق إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له في مطار جدة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.
ويرافق الوزير المقداد في زيارته الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي ويزن الحكيم من مكتب الوزير.
سانا
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