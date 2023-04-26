وزير خارجية السعودية يبحث مع مبعوث أممي حل الأزمة السورية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 26 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والمبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، الأربعاء، "سبل حل الأزمة السورية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تزامنا مع وصول وزير خارجية النظام السوري لأول مرة إلى السعودية منذ 12 عاما، وقبل اجتماع عربي خليجي الجمعة، في جدة، للتباحث بشأن سوريا.

ووفق الوكالة، "تلقى الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا، من بيدرسون، بحث خلاله سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وأكد الوزير السعودي، خلال الاتصال "حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت السعودية، وصول وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، إلى جدة، تلبية لدعوة نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عقد.

والثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في إحاطة إعلامية، عقد اجتماع خليجي عربي، يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة غربي السعودية، لـ"التباحث حول سوريا".

وتأتي زيارة وزير خارجية النظام السوري، إلى السعودية لأول مرة منذ 12 عاما، وسط تنامي المساعي العربية هذه الآونة لعودة النظام السوري للمحيط العربي والإسلامي بشكل غير مسبوق، منذ تجميد عضوية دمشق بمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في 2011.

وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام السوري، الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

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