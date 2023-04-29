المقداد: الرئيس تبون أكد لي أن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 29 أبريل 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه سلم للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة شفوية من الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد لقائه الرئيس تبون، قال فيصل المقداد: "سلمت للرئيس رسالة شفوية من أخيه الرئيس بشار الأسد، والرسالة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين".
وأضاف المقداد: "كنا ولازلنا إلى جانب الشعب الجزائري العظيم، ولا يمكن لأحد أن يفرق سوريا عن الجزائر"، متابعا: "الجزائر دافعت عن سوريا ووقفت إلى جانبها".
وأكمل: "ناضلنا ضد الإرهاب معا، والجزائر بحكم رئاستها للقمة العربية حريصة على الدفاع على مصالح الأمة"، مردفا: "الرئيس تبون أكد لي أن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات".
وأكمل المقداد: "الشعب السوري يتذكر بكل فخر مساعدة الجزائر في كارثة الزلزال".
واستطرد وزير الخارجية السوري: "الجزائر بصفتها رئيس القمة العربية وقفت إلى جانب سوريا، وكانت تريد أن تكون سوريا في قلب الجامعة العربية وفي قلب العمل العربي المشترك".
وأردف فيصل المقداد: "نتشارك مع الجزائر في رفض صهينة القضية الفلسطينية..تربطنا بالجزائر علاقات وثيقة وقوية ولدينا مواقف موحدة".
المصدر: RT
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