سوريا.. قتيل وجرحى بعدوان "إسرائيلي" على حلب وخروج مطارها عن الخدمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 مايو 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج:- أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري (سانا) أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب.
وذكرت (سانا) في ساعة متأخرة من مساء الإثنين أن الدفاعات الجوية أسقطت العديد من الصواريخ الإسرائيلية.
وكشفت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام أن العدوان أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 7 بجروح، بينهم مدنيان، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.
وأعلنت المصادر عن خروج مطار حلب عن الخدمة بعد الضربات الإسرائيلية.
وتحدثت الوكالة قبل ذلك عن “سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حلب”.
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي حول الحدث.
ومنذ سنوات، تتعرض قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران في سوريا لقصف إسرائيلي.
(وكالات)
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