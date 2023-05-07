نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ترجيح عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد اجتماع وزاري في القاهرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- قال متحدث باسم جامعة الدول العربية، إن من المتوقع أن يوافق وزراء الخارجية العرب على استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة في اجتماعهم الأحد.

من جهته، كشف مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة عن إشارات إيجابية إلى توافق متوقع على مشروع قرار لعودة سوريا إلى الجامعة.

وتوقع العضايلة في مداخلة لقناة "المملكة"، أن يتوافق وزراء الخارجية العرب الأحد على قرار يتضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة.

وعُقدت اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين السبت في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد والتحضير، أما اجتماع اليوم الأحد فهو تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب.

واستأنفت العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر، في الآونة الأخيرة التواصل مع سوريا من خلال زيارات واجتماعات رفيعة المستوى، على الرغم من أن بعضها بما في ذلك قطر لا يزال يعارض التطبيع الكامل دون حل سياسي للصراع السوري.

والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اجتماع عُقد في عمان قبل أيام للمرة الأولى بوزراء عرب في إطار مبادرة أردنية لحث دمشق على التفاوض بشأن خطة سلام.

وتصوغ المبادرة خارطة طريق لإنهاء الصراع تشمل معالجة قضايا اللاجئين والمعتقلين المفقودين وتهريب المخدرات والجماعات الإيرانية المسلحة في سوريا.

وكان تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية ردا على قمع نظام الأسد الاحتجاجات السلمية الداعية إلى إسقاط النظام التي انطلقت في شباط/ فبراير 2011.

عربي21