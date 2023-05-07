نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "المجلة": وزراء الخارجية العرب يبلغون سوريا العمل بمبدأ خطوة مقابل خطوة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- كشفت مجلة "المجلة" عن مسودة قرار وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم في القاهرة غدا الأحد للبت في موضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وسيقرر الوزراء العرب استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من الغد حسبما نقلت "المجلة".

ونصت المسودة أيضا على التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة السورية وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة حسب القرارات الدولية.

وتبلغ وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مضمون عناصر مسودة القرار باتصالات من وزراء خارجية عرب الذين أجروا سلسلة اجتماعات في الأسابيع الأخيرة لتنسيق المواقف وصولا إلى توفر إجماعي داخل الجامعة العربية.

وكان مصدر دبلوماسي قال في وقت سابق إن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، السبت، شهد تأييدا واسعا لعودة سوريا إلى الجامعة، بعد مضي أكثر من 11 عاما على تعليق عضويتها.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إن قرار عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية موكول إلى وزراء الخارجية العرب، الذين سيجتمعون في دورتين طارئتين لمجلس الجامعة في مقرها غدا الأحد، لبحث التطورات الجارية في السودان وسوريا.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه الدول العربية على أهمية الحفاظ على الهدنة المعلنة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وحل النزاع بين الجانبين سلميا.

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