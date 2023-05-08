مجلس جامعة الدول العربية يصدر قراره بشأن تطورات الوضع في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- أصدر مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه على المستوى الوزاري، اليوم الأحد في القاهرة، قرار رقم 8914 بشأن تطورات الوضع في سوريا.

وتوافق المجلس بحسب القرار، على استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من اليوم 7 أيار، كما تم الطلب من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.

وتضمن القرار، تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، وانسجاما مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.

ورحب القرار بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 نيسان 2023 واجتماع عمّان بشأن سوريا في الأول من أيار الحالي، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وتهريب المخدرات، والترحيب باستعداد الجمهورية العربية السورية التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان، وكذلك اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.

وأكد القرار ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبموجب القرار، تم تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر والأمين العام للجامعة، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وجاء القرار بحسب بيان الجامعة، بعد الاطلاع على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية رقم 1335 بتاريخ 3 أيار 2023، وعلى مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 5/484 بتاريخ 3 أيار 2023، وانطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب ونزوح، ولجوء، وغيرها. كما جاء القرار، استناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطورات الوضع في سوريا، وأخرها القرار رقم 8863 بتاريخ 8 آذار 2023 الصادر عن الدورة العادية (159) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.