نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر واشنطن: نشكك في رغبة الأسد بحل الأزمة السورية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- أفادت وزارة الخارجية الأميركية مساء اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة «تشكك» في رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في حل الأزمة السورية.

وذكرت أن «واشنطن لا تعتقد أن سورية تستحق العودة إلى الجامعة العربية في هذه المرحلة».

وأضافت أن « الولايات المتحدة تفهم أن الشركاء يسعون للتواصل المباشر مع الرئيس السوري لمزيد من الضغط تجاه حل الأزمة السورية».

وكان وزراء خارجية العرب وافقوا، اليوم الأحد، على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وردت سوريا على القرار بالقول، "تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك"، معتبرة أن "المرحلة المقبلة "تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

رويترز