مقتل متهم بارز بتهريب المخدرات بغارة جوية في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 11:03 مساءً - الرمثان مطلوب لمحكمة أمن الدولة في الأردن

المدينة نيوز :- أكّدت مصادر إعلامية سورية، الاثنين، مقتل متهم بارز بتهريب المخدرات يدعى مرعي الرمثان إثر غارة جوية استهدفت منزله جنوب سوريا.

وأفادت وسائل الإعلام السورية، عن مقتل الرمثان وآخرين جراء استهداف طيران حربي لمبنى يضم منزله في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي عند الحدود مع الأردن.

ويعد الرمثان، وفق وسائل الإعلام السورية، من أبرز المتهمين بتجارة المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى دول مجاورة.

وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن أمهلت الرمثان في شهر تموز من العام الماضي وعدد من المطلوبين 10 أيام لتسليم أنفسهم.

وجرمت المحكمة الرمثان ومن معه بجرم استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 19/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وعدة قضايا أخرى.

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