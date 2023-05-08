نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مقتل متهم بارز بتهريب المخدرات بغارة جوية في سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 11:03 مساءً - الرمثان مطلوب لمحكمة أمن الدولة في الأردن
المدينة نيوز :- أكّدت مصادر إعلامية سورية، الاثنين، مقتل متهم بارز بتهريب المخدرات يدعى مرعي الرمثان إثر غارة جوية استهدفت منزله جنوب سوريا.
وأفادت وسائل الإعلام السورية، عن مقتل الرمثان وآخرين جراء استهداف طيران حربي لمبنى يضم منزله في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي عند الحدود مع الأردن.
ويعد الرمثان، وفق وسائل الإعلام السورية، من أبرز المتهمين بتجارة المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى دول مجاورة.
وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن أمهلت الرمثان في شهر تموز من العام الماضي وعدد من المطلوبين 10 أيام لتسليم أنفسهم.
وجرمت المحكمة الرمثان ومن معه بجرم استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 19/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وعدة قضايا أخرى.
المملكة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل متهم بارز بتهريب المخدرات بغارة جوية في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.