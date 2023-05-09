زعيم المعارضة التركية: سنرحل السوريين في غضون عامين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- قال زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، وأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، إنه سيرحل "الأخوة السوريين" من بلاده في غضون عامين.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جماهيري بولاية أنطاليا، قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري.

وأوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود 3 ملايين و600 ألف سوري على الأراضي التركية.

وأضاف: "في غضون عامين على أبعد تقدير سنرحل جميع إخوتنا السوريين إلى سوريا".

وفي مارس/ آذار 2011 اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام واجهها بقمع عسكري مما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة فَّر سوريون من ويلاتها إلى دول أخرى.

وتشهد تركيا في 14 مايو الجاري، انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف "الأجداد".

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