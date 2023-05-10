هذا هو مرعي الرمثان الذي قتلته غارة جوية جنوب سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 مايو 2023 01:10 مساءً - دوت الخليج : - انشغلت مختلف وسائل الاعلام اليوم الاثنين بنبأ الغارة التي شنتها طائرات مقاتلة جنوب سوريا فجر ا وقتلت اهم تاجر ومهرب مخدرات يدعى مرعي الرمثان . وتقول المعطيات ان الرمثان الذي تشاهدونه في الصورة والذي قتل مع عدد من الاشخاص مسؤول عن نسبة كبيرة من التهريب التي أقلقت السلطات الاردنية منذ زمن فأغلق الجيش جميع المنافذ وخاض مواجهات مسلحة مع مهربين قادمين من سوريا وسقط شهداء من الجيش العربي .

ولغاية كتابة هذه السطور فإن الاردن لم يعلن رسميا عن ان الطائرات المغيرة تخصه .

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