بايدن : تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا لمدة عام إضافي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 مايو 2023 01:06 صباحاً - دوت الخليج :- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية وفقًا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، للتعامل مع التهديد “غير العادي” للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية في سوريا.

وجاء الإعلان عبر بيان نشره موقع البيت الأبيض، الاثنين ، والذي قال فيه ان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعلن عن تمديد حالة الطوارئ فيما يخص سوريا لمدة عام إضافي .

واضاف بايدن ان تصرفات نظام الأسد ما تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة .

وكان قد قال البيت الأبيض في وقت سابق إن واشنطن لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري، وإن العقوبات الأمريكية على نظام بشار الأسد ستظل سارية، بينما قالت الخارجية الأمريكية إن النظام لا يستحق العودة إلى الجامعة العربية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير “أوضحنا لشركائنا أننا ملتزمون بحزم بقانون قيصر، ونشاورهم كي لا يخاطروا بالتعرض لعقوبات”.

وانتقدت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم الاثنين، قرار جامعة الدول العربية استعادة النظام السوري مقعد دمشق لديها، قائلة إن رئيس النظام الأسد لا يستحق تطبيعًا للعلاقات في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، اليوم الاثنين، للصحفيين “لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر”.

وأضاف “ما زلنا نعتقد أننا لن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد، ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك”.

وأعربت الولايات المتحدة مرارًا عن معارضتها المصالحة مع نظام بشار الأسد، وسنت قوانين تحظر أي مساعدة لإعادة الإعمار من دون محاسبة على الانتهاكات خلال الحرب.

وصوتت جامعة الدول العربية، الأحد، بالإجماع على استعادة النظام السوري مقعد دمشق في الجامعة، إلا أنها أبقت تطبيع العلاقات بين الدول رهنًا لكل دولة باعتباره قرارًا سياديًّا.

دوت الخليج