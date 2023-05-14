تشاووش أوغلو يتوجه إلى موسكو لحضور الاجتماع الرباعي حول سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 مايو 2023 11:03 صباحاً - دوت الخليج :- يتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري.
وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن الاجتماع سيناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.
ومن المتوقع أن يعقد تشاووش أوغلو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.
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