المقداد : الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك في القمة العربية بمدينة جدة السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 29 مايو 2023 01:06 صباحاً - دوت الخليج :- قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك في القمة العربية بمدينة جدة السعودية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي تصريحات لقناة "الجديد" اللبنانية من جدة، أوضح فيصل المقداد قائلا: "كل الدول العربية هي نجوم، ونعود الآن بفضل الحكمة والقيادة الصحيحة إلى وضعنا الطبيعي كعرب".

وأضاف المقداد : "الرئيس بشار الأسد سيكون هنا لحضور القمة العربية".

وتعليقا على شروط عودة "النازحين السوريين" وإعادة الإعمار، قال المقداد: "من يشترط علينا عليه أن يأخذ هذه الافكار ويحتفظ بها لذاته..نحن لم نقم بالاستجداء، ولن نقوم بذلك، وخضنا حرب ضد الإرهاب، ومن أراد المساعدة فأهلا وسهلا".

واليوم الأربعاء، عقد وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعا لمناقشة القضاية المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.

المقداد عقب اجتماعه مع بن فرحان: لدينا القرار من القيادتين السورية والسعودية بأن نسير نحو التقدم

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عقب اجتماعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".

واليوم الأربعاء، عقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لقاء ثنائيا، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة.

وفي تصريح عقب الاجتماع، قال المقداد: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".

وأضاف المقداد: "ناقشنا كل القضايا منها التحضيرات للقمة العربية ونحن مرتاحون لكل ما تم حتى الآن بهذا الخصوص، وهناك توجيهات من قيادتي البلدين بأن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين بالمستوى الذي يستحقه شعبا سوريا والسعودية".

وتابع المقداد: "ناقشنا أيضا موضوع افتتاح السفارات، وستقدم سوريا التسهيلات اللازمة لافتتاح السفارة السعودية في أقرب وقت ،كما ستقدم المملكة كل الدعم الممكن لافتتاح السفارة والبعثة السورية في الرياض وجدة بأقصى سرعة ممكنة".

المصدر: التلفزيون السوري + "الجديد" + "فرانس برس"