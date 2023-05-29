نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عبر منشورات.. إسرائيل تحذر دمشق من وجود "حزب الله" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 29 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- ألقى الطيران الإسرائيلي، الأربعاء، منشورات فوق أراض سورية، يحذّر فيها نظام الأسد من وجود جماعة "حزب الله" اللبنانية داخل بلاده والتسهيلات التي يقدمها النظام له.

وأوضحت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن المنشورات ألقيت على محافظة القنيطرة (جنوب)، وتضمّنت وعيدًا للنظام في حال لم يغيّر سياسته تجاه "حزب الله".

وبحسب المصادر، خاطبت إسرائيل "قوات الأمن السورية" بالقول: "في الآونة الأخيرة، تنظر دولة إسرائيل بجدية إلى سياسة النظام السوري التي تسمح بوجود حزب الله بدون قيود في المنطقة".

وأضافت في منشورها أن "قوات النظام السوري تمنح بطاقات عبور على الحواجز الأمنية لعناصر حزب الله الذين يشكلون خطرًا على السكان في المنطقة ودولة إسرائيل".

وتابعت: "إننا نطالب النظام السوري بتغيير سياسته، لن نسمح بوجود حزب الله وتجوّل الإرهابيين في المنطقة، وقد أعذر من أنذر".

ويتمركز عناصر لجماعة "حزب الله" اللبنانية في محافظتي درعا والقنيطرة على الحدود مع إسرائيل، وبمحاذاة الجولان السوري المحتل.

وشارك "حزب الله" والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، قوات النظام السوري في حربها ضد المعارضة، وتمركزت في العديد من المواقع العسكرية في سوريا.

وتستهدف إسرائيل بشكل متكرر مواقع الحزب والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في أنحاء سوريا، دون رد يذكر من الجانب المستهدف.

الاناضول