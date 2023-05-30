الأسد يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت الرئاسة السورية، الخميس، إن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية لحضور القمة العربية المقررة، الجمعة.

وقالت الرئاسة السورية في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك إن الأسد سيشارك في "أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غدا الجمعة".

وعُلّقت عضوية دمشق في جامعة الدول العربية ردا على قمعها الاحتجاجات الشعبية، التي خرجت في عام 2011، إلى الشارع قبل أن تتحول إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

ووجهت السعودية الدعوة لرئيس النظام السوري لحضور القمة بعد أن وافقت الدول العربية على استعادة دمشق عضويتها الكاملة في الجامعة العربية.

وتعارض قوى غربية عدة الانفتاح العربي على دمشق، خصوصا واشنطن ولندن.

واستنكرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لـ "الحرة": "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة القبول في جامعة الدول العربية في هذا الوقت. وهذه نقطة قمنا بتوضيحها لجميع شركائنا".

وأضاف باتيل "نحن نتفهم أن شركاءنا يعتزمون استخدام الانخراط المباشر مع نظام الأسد لدفع المزيد من التقدم والمطالبة بإحراز تقدم في هذه المجالات خلال الأشهر المقبلة. وفي حين أننا نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة السورية فإننا نتفق مع شركائنا العرب في الأهداف النهائية". وكشف باتيل أن الولايات المتحدة أوضحت لشركائها أيضا "أننا سنلتزم بمبادئ عقوباتنا الأساسية"، وقال: "لقد كنا نتشاور مع شركائنا حول خططهم، موضّحين أننا لن نطبع مع نظام الأسد وأن عقوباتنا ستظل سارية المفعول". وكانت قمة سرت في ليبيا عام 2010 آخر قمة حضرها الأسد قبل اندلاع النزاع عام 2011، ومن ثم جُمّدت عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في العام ذاته.