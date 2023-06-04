نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أبو الغيط يعلن تشكيل لجنة خماسية معنية بالشأن السوري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 يونيو 2023 06:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن قرارات القمة العربية بجدة شملت تشكيل لجنة من خمس دول خاصة بسوريا، ولجنة أخرى خاصة بالسودان.

وصرح أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن اللجنة المعنية بسوريا سوف تجتمع قريبا وبشكل عاجل.

وأردف قائلا "موضوع سوريا سوف يحظي بأولوية وهذا يتطلب نقاشا مع الحكومة السورية".

وأضاف أن هناك تفاعلا من الجامعة العربية مع الأزمة الليبية فى الإطار الدولي.

كما علق الأمين العام لجامعة الدول العربية على رفض بعض الدول الخارجية قرار عودة سوريا للجامعة العربية، حيث قال أحمد أبو الغيط عقب ختام القمة العربية بجدة،: "أتصور أنه يجب أن نعمل بمعزل عن رؤية القوى الخارجية فيما يتعلق بعودة سوريا للجامعة العربية".

يذكر أن قرار الجامعة العربية 8914، بشأن استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها، أكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قارر مجلس الأمن رقم 2254، بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

المصدر: وكالات