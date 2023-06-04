الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 يونيو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في محيط العاصمة كانت جراء "تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".
ووفقا لمصادر أمنية لوكالة "سبوتنيك"، "يتصدى سلاح الدفاع الجوي السوري، لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، حيث أطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع".
وأضافت المصادر: "نفذت الطائرات المعادية عدوانها من فوق أراضي الجولان السوري المحتل".
ار تي
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