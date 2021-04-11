مسلسل علي رضا الحلقة 30 مترجمة للعربية .. علي رضا الحلقة 30

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تتسارع عمليات البحث على محركات جوجل وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول مسلسل علي رضا الحلقة 30 ,والتي ستحتوي على أحداث مثيرة داخل عالم الجريمة ويكشف خلالها نية صديق والد علي رضا.

ويظهر داخل الاعلان رقم 2 لمسلسل علي رضا الحلقة 30 علي رضا مع صاحب المقهى وحشمت اغا يتشاورون لانهاء أمر براق اورصويلو وصاحب أمين ألتاي بعدما تمكن مفتعل المشاكل بطل المسلسل علي رضا من قتل بالابان انتقام لروح والده أمين.

وتأتي خالدة وهي تتنصت عليهم وتسمع حديثهم لتذهب وتاخذ علي رضا وتقول له : لا اريد ان يكبر ابني بدون أب,حيث رجح البعض ان خالدة حامل بطفل من علي رضا حبيبها .

واتضح من خلال الاعلان أيضا موت فيكو صديق براق حيث ظهر أن براق يقول “فيكو لا تغادر أرجوك”.

وتلك هي أهم الأحداث التي ستكون خلال مسلسل علي رضا الحلقة 30 ,ولا يتضح أنها الحلقة الاخيرة وفق ما تداولته بعض المواقع المزيفة .

علي رضا يخطط لقتل براق بأسرع وقت ممكن وهو مصمم على الانتقام منه , بسبب الافعال السيئة التي قام بها الأخير في حق علي رضا ,في حين سيتضح مصير براق خلال الحلقة الثلاثون من مسلسل علي رضا عبر موقع قصة عشق .

وبعد تلك أتمنى ان يعجبكم المقال .. مسلسل علي رضا الحلقة 30 توقعات ومشاهد .

المصدر : https://medadpress.com/?p=391