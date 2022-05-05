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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر فيتامين B12، أحد أهم الفيتامينات لجسم الإنسان، حيث تعتمد عليه العديد من العمليات الحيوية المهمة في الجسم، وفيتامين B12 ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، كما يدخل في تركيب الحمض النووي والحمض النووي الريبي، والأحماض الأمينية والبروتينات ويضمن عمل الجهاز العصبي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وتحتوي الأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض على نسبة عالية من فيتامين B12، وأفضل مصدر له هو كبد سمك الماكريل ولحم البقر، ومع ذلك فقد اتضح أن العديد من الأشخاص يعانون من نقص هذا الفيتامين وحتى فقر الدم، وخاصة كبار السن والنباتيين ومرضى السكري والذين يتناولون مضادات الحموضة، ولكن من الصعب تشخيص نقص هذا الفيتامين في الجسم، بيد أن هناك علامات يمكن للشخص التعرف عليها بنفسه دون إجراء اختبار.

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6 علامات على وجود نقص شديد فى فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان

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لون الجلد

يكون لون الجلد عند من يعانون من نقص فيتامين B12 شاحبًا أو مائلاً إلى الاصفرار، وهذا مرتبط بنقص كريات الدم الحمراء، التي تتلف، ما يؤدي إلى زيادة البليروبين في الكبد، نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء الميتة، وزيادة تركيز البيليروبين في الجسم يسبب اصفرار الجلد وبياض العين.

التعب والضعف الدائم

يعتبر الضعف والتعب الدائم من العلامات المهمة التي تشير غلى نقص فيتامين B12 في الجسم، ويعود السبب في ذلك إلى نقص كريات الدم الحمراء أيضا، ما يؤدي إلى نقص الأكسجة والشعور الدائم بالنعاس وضيق التنفس والدوخة.

اضطراب عمل الجهاز العصبي

ومن خصائص فيتامين B12 حماية ألألياف العصبية، لذلك عند نقصه في الجسم يسبب اضطراب في وظائف الجهاز العصبي، التي تظهر على شكل اضطراب الأحاسيس، والقشعريرة والحرقة والوخز، ونقص هذا الفيتامين لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في التوازن وتغير في المشي، ما يشكل خطورة لكبارالسن خاصة.

التهاب اللسان

من العلامات الأخرى التي تشير أيضًا إلى نقص فيتامين B12 في الجسم، الذي يصاحبه ألم في اللسان وتغير لونه وقوامه، كما قد يعاني الشخص أيضًا من حكة في الفم أو إحساس بالوخز في اللسان.

تلف العصب البصري

وقد يسبب نقص فيتامين B12 في الجسم، تلف العصب البصري، ما يؤدي إلى ضعف البصر ورؤية مشوشة (الاعتلال البصري العصبي) بسبب خلل في نقل الاشارات من العين إلى الدماغ.

اضطراب المزاج

وتنسب اضطرابات المزاج أيضا إلى نقص فيتامين B12 في الجسم، ويمكن أن يؤدي نقصه المزمن إلى الكآبة والخرف.

أكدت الدكتورة إينا أمينوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن نقص هذا الفيتامين، قد يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وحمى، وتنصح بالانتباه لأعراض مثل رائحة الجسم الكريهة وفقدان الشهية وآلام الظهر والصداع الدوري.

وعليه يجب على الشخص عند ملاحظة هذه العلامات، استشارة الطبيب، من أجل تشخيص نقص هذا الفيتامين المهم مبكرا، وعلاجه، كما يجب أن يتضمن النظام الغذائي أطعمة غنية بفيتامين B12.