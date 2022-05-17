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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتقد بعض الأشخاص أن تناول زيت الزيتون على الريق. له العديد من الفوائد الصحية. لاحتوائه على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، فكلاهما من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.

ولكن الحقيقة هي عكس هذا الاعتقاد الشائع حيث أن تناول زيت الزيتون على الريق ليس له فوائد صحية كما يعتقد البعض، ولكنه يسبب أضراراً جسيمة على الصحة العامة، وأبرزها الحموضة، الشعور بحرقة في المعدة، عسر الهضم، انتفاخ وغازات.

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أضرار جسيمة لا يعلمها كثير من الناس لتناول زيت الزيتون

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ويُشار إلى إن زيت الزيتون من الزيوت البديلة والآمنة عن باقي الزيوت الأخرى، ولكنه لا يساعد بشكل أساسي على الهضم عند تناوله على الريق كما يظن البعض.

ويحذر الأطباء من تسخين زيت الزيتون على النار أثناء عملية الطهي، لأنه يفقد قيمته الغذائية، حيث أنه يتكون من أحماض دهنية، تتحول إلى مركبات ضارة تهدد الصحة بمخاطر جسيمة، ومنها ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم، تصلب الشرايين، التسمم.

وللحصول على فوائده على أكمل وجه، ينصح خبراء التغذية بتناول زيت الزيتون بارداً من خلال الطرق التالية:

1. وضع الزيت على مختلف أنواع السلطات.

2. إضافة الزيت إلى الفول.

3. وضع الزيت على الطعام بعد الطهي.