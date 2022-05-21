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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كثير من النساء يحبون النوم في هذا الموقف بالضبط. ومع ذلك ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الأساس المنطقي لهذا؟ بعد كل شيء ، الرجال إذا كانوا نائمين ، فمن النادر جدا.

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دراسة حديثة تفجر مفاجأة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها أثناء النوم؟

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في الوقت نفسه ، لا تحب النساء فقط وضع بطانية أو وسادة بين أرجلهن. إذا كانوا ينامون مع رجل ، للراحة ، فغالبًا ما يضعون أقدامهم على رأس شريكهم.

لماذا يحدث هذا وما هي التفسيرات المنطقية التي تشكل مثل هذا الوضع؟

قد تكون الأسباب:

– نفسية ؛

– الفسيولوجية.

ميزة نفسية

السبب الأول هو علم النفس. إذا قامت امرأة في المنام بإلقاء قدمها على شريكها ، فهذا يعني أنها تحاول السيطرة عليه بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشعور بوجود شخص عزيز بجانبه يلهمها راحة البال ويضمن أن حبيبها لن يتركها.

لذلك ، في هذا الموقف ، تهدأ المرأة وتسترخي ، ونتيجة لذلك تأتي الحلم. يقول علماء النفس أنه إذا كانت الفتاة لا تنام الآن ، فعندئذ في هذه المرحلة من حياتها ، لا تشعر بالحاجة إلى وجود شريك بالقرب منها يمكنها الاعتماد عليه.

سبب آخر يمكن أن تنام فيه المرأة مع بطانية أو وسادة بين ساقيها هو غريزة الأم. عند النوم في هذا الوضع ، فإنها تشعر بحالة داخلية من الهدوء والرضا.

التفسير هو نفسه كما في الحالة الأولى – تتحكم المرأة في وجود طفلها القريب.

السمات الفسيولوجية للجسم

الأسباب التالية ، والتي يمكن للمرأة أن تنام مع بطانية بين ساقيها ، هي بالفعل الفسيولوجية. في هذا الموقف ، تنام العديد من الفتيات بسبب بنية الحوض.

إذا كانت المرأة تنام على جانبها وكانت فخذيها على اتصال مع بعضهما البعض ، فإن ذلك يضغط على العمود الفقري. وبالتالي ، فإن الوضع على الجانب يصبح غير مريح. لتجنب ذلك ، تضع المرأة بطانية أو وسادة بين ساقيها.

سبب آخر هو الإزعاج الناجم عن الركبتين أو العظام على الكاحلين التي تضغط على بعضها البعض. والسبب هو التنظيم الحراري عاديا.

في الحالة التي تضع فيها المرأة بطانية أو وسادة بين ساقيها ، فإنها تعمل كطبقة تسمى ، والتي تمنع الساقين من اللمس. في نفس الوقت في المنام ، لا يصبح الجو حارًا ولا يبرز العرق بكميات كبيرة.

قد يكون السبب الأكثر أهمية الذي تضع فيه المرأة وسادة أو بطانية بين ساقيها هو الحاجة الماسة إلى الاستلقاء في أكثر وضع مريح للاسترخاء والنوم.