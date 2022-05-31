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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ألم الأسنان ألم قوي لا يحتمل ويؤثر على كل جسمنا. ويمكن أن يصبح حاداً لدرجة أنه يجعل مزاجكم سيئاً ويمنعكم من الأكل كما تشتهون.



أفضل علاج لشفاء ألم الأسنان هو الذهاب إلى الطبيب، لكن إذا أصابكم الوجع ليلاً أو في يوم عطلة، ليس لديكم خيار إلا باللجوء إلى علاج بديل. لذلك إذا كان من الصعب الوصول إلى طبيب الأسنان لسبب معين، أنتم بحاجة إلى مهدئ فوري بشرط أن يكون فعالاً وليس مكلفاً : كبش القرنفل وزيت جوز الهند هي الخلطة التي ستقوم بهذا الدور.

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لا داعي لطبيب الأسنان.. ضعوا هذا الخليط الطبيعي البسيط على الضرس الموجوع.. وسيختفي الألم خلال دقيقة

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كبش القرنفل علاج للتخلص من وجع الأسنان :

العلاج الطبيعي الذي نقترحه عليكم هنا لذيذ وشديد الفعالية، فالألم سوف يختفي في خلال دقيقة. وتستطيعون أن تتابعوا حياتكم العادية حتى موعد الطبيب. إليكم من كله لك كيف تحضرون هذه الوصفة.

لتحضير هذه الوصفة الشهيرة كل ما تحتاجونه هو :

المكونات :



• كبش القرنفل المطحون

• زيت جوز الهند



كيف تحضرون هذه الوصفة ؟

كما تعرفون، من السهل جداً أن تحصلوا على هذين المكونين، كما يمكن ان يكونا متوفرين في المنزل.



لتحضير هذه الوصفة، اتبعوا الخطوات التالية :

• خذوا نصف ملعقة صغيرة من هذين المكونين، اخلطوهما للحصول على عجينة.

• يجب أن تضعوا هذه العجينة على السن أو الضرس الذي يؤلمكم (يمكنكم أن تكرروا العملية حتى 3 مرات).

• سحر هذا العلاج ناتج عن مادة ال eugenol الموجودة في كبش القرنفل وهي مسكن للألم فعال جداً، بينما زيت جوز الهند يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا.

• إذا لم تستعملوا زيت جوز الهند، يمكنكم أن تمضغوا كبش القرنفل لتسكين الألم فوراً.