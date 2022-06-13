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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يرفع تناول 5 خضراوات وفواكه مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة، وتنصح جمعية السكري الأمريكية (ADA)، على الرغم من أن الخضراوات سلعة صافية، إلا أنه يجب عليك الحذر عند تناول «بعض» الأصناف النشوية.

وتميز ADA الخضراوات النشوية التالية: حبوب الذرة، البازلاء الخضراء، البطاطا الحلوة، اليقطين، والموز.

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أطعمة ترفع السكر في الدم سريعاً.. تجنبها فورا

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ولتحديد الخيارات الأكثر أماناً، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) - وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام في مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

ويجب عليك عموماً اختيار الخضراوات غير النشوية التي تحتل مرتبة أقل في المؤشر الجلايسيمي لأنها تتحلل بشكل أبطأ وتتسبب في ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت. وتشمل: السبانخ الصينية، الخرشوف وقلبه، نبات الهليون، ذرة صغيرة، فاصوليا، براعم الفاصوليا، البنجر، البروكلي، الملفوف، الجزر.

وتعد بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضراوات، الفاصوليا، والعدس، أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك، فإن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللاً.

وتوضح NHS: «الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ليست بالضرورة غير صحية، وليست كل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض صحية».

وإذا كنت تأكل فقط أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، فقد يكون نظامك الغذائي غير متوازن ومرتفع بالدهون. لذلك، فإن الاعتماد على المؤشر الجلايسيمي وحده ليس طريقة موثوقة لتقرير ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية.