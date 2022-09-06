ياسمين الخطيب… بإطلالة مثيرة للجدل وتكشف عن مكان التاتو .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال جريئة.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتدية بنطال جينز ممزق من الركبة، ونسقت معه توب دون أكمام باللون الأبيض ليبرز عن جمالها واناقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي لاكمال اللوك.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمالها، ووضعت نظارة شمسية لاكمال ظهورها الأنيق.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف ياسمين الخطيب، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع مجموعة من السلاسل حول الرقبة .