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ياسمين الخطيب…تثير الجدل كعادتها بفستان شبه عاريه والجمهور ..نسيت الهوت شورت .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصيعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت بفستان قصير للغاية وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين منها بالتعليقات :نسيت الشورت زى هيفاء وهبى فىفيلم دكان شحاته.

تتميز الكاتبة ياسمين الخطيب ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلالاختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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