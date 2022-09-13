الهام شاهين… ما يحدث على السوشيال مديا قلة ادب بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج “90 دقيقة”، عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها الشديد من التنمّر على صورة الفنانة ميرفت أمين في عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، قائلةً: “بتوع السوشيال ميديا لا يستحقون اهتمام أي أحد… وأتفه من أن يكون لهم قيمة أو تأثير في المجتمع.. التافهين على السوشيال ميديا يهاجموني وأنا أهزأهم في كل مناسبة ونفوسهم مريضة”.

وتحدثت عن ميرفت أمين، قائلةً: “ميرفت أمين أكثر نجمة تتمتع بشعبية واحترام كبير من الجمهور، وأجمل جميلات السينما المصرية، ولن تتغير مهما مر الوقت والعمر، ميرفت أمين كانت في موقف حزن، ومن الخطأ أن نعاير بعضنا على العمر والكبر”، معقبةً: “ميرفت أمين تاريخ، وهي لا تتأثر بالسوشيال ميديا، يا رب اللي على السوشيال ميديا يتحاكموا، والاعتداء على الآخرين بالتنمّر ليس حرية أبداً”.

واختتمت إلهام شاهين حديثها بالقول: “الجمهور يعشق ميرفت أمين، ويكنّ لها كل الاحترام، ويجب منع التصوير في العزاء، عشان إحنا بشر… وسيبونا لحزننا ونعيش… وما يحدث على السوشيال ميديا قلة أدب ولا بد من احترام المساحات الشخصية”.