بقميص شفاف يظهر ما تحته موديل آش تكشف عن أماكن حساسة من جسدها ومتابع مسحت سما المصري ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 30 سبتمبر 2022 10:53 صباحاً - انت الان تتابع خبر عن الظهور الاخير لمشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعوديه موديل آش في إطلالة جريئة لها، والمن تفاصيل هذا الخبر المثير.

أثارت عارضة الأزياء السعودية ‘Model Ash’ وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور ‘lnstagram’ ،

حيث ظهرت في وضع مثير للغاية شبهها كثيرون بالفنانة المصرية رانيا يوسف ، وظهرت موديل آش في صورة جريئة للغاية .

وظهرت في صورة تكتب عليها مرحبا اصدقائي ، وترتدي فستان قصير للغاية وشعرها علي كتفها، والفستان مفتوح من تحت يزهر مفاتنها بشدة.

ظهور موديل آش التي تمتلك الجنسيه السعوديه، الأمر الذي أغضب بعض المتابعين. السعوديون فيما ذهب آخرون الذي يعتقد أن وجودها بهذه الطريقة الجريئة والمخزية شيء يخصها ولا يمثل المجتمع السعودي والمرأة السعودية.

والكثيرون من البلدان العربية يشبهونها بمواطنتها رهف القنون التي تثير الجدل دائما علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعض منتقدي موديل آش أنها تسعي لسهرة مثل رهف القنون.