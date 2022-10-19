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درة … بإطلالة ساحرة باللون الاحمر تخطف الأنظار .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها بأخر اطلالتها عبر موقع الصور والفيديو ” انستجرام ” ، وقد ظهرت درة بفستان أحمر جذاب ، وشعر منسدل على كتفيها ، مما نال أعجاب جمهورها و متابعيها مع كتابتهم تعليقات ايجابية لها .

الجدير بالذكر أن الفنانة درة تعاقدت على المشاركه فى مسلسل “الأجهر” بطولة عمرو سعد ،المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2023، من تأليف ورشة ملوك الجدعنة ، وإخراج ياسر سامي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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