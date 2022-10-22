لاميتا فرنجيه… بإطلالة جريئة تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة، مشاركة متابعيها ببعض الصور على موقع الإنستجرام.

وظهرت بإطلالة صيفية مميزة، مرتدية فستان طويل بفتحه جانبيه بنى اللون، أكمام، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها.

كما وضعت مكياج قوي تناسب مع إطلالتها المميزة، بالإضافة إلى ارتدائها لنظارة شمسية، وحازت الصور على تفاعل كبير من قبل المتابعين.

ويذكر أن أشهر أعمالها السينمائية كان فيلم عمر وسلمى 3، بالعمل مع تامر حسني، مي عز الدين، عزت أبو عوف، ليلى أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر.