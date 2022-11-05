هنا الزاهد… بإطلالة جريئة وفستان سواريه تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان سواريه باللون الأصفر، وصندلا به حلقات ذهبية تزين قدميها، وبعض الإكسسوارات الذهبية التي زادتها جمالا وتألقا، وكانت تقف في الصور وفي الخلفية يوجد بيانو، وعلقت قائلة: “شعور مشرق مثل سلسلة من الضوء”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مشاركتها في بطولة فيلم “بحبك”، رفقة الفنان تامر حسني وهدى المفتي وحمدي المرغني، ومجموعة أخرى من النجوم.