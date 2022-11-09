ليلى احمد زاهر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتألقت ليلى زاهر في أحدث ظهور لها حيث ارتدت ملابس باللون الأسود مطرزة بالذهبي اللامع، كما وضعت بعض المكياج الذي أعطى لها إطلالة مختلفة عن المعتاد، وتصفيفة شعر جديدة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر مشاركتها في بطولة مسلسل “في بيتنا روبوت٢”، رفقة الفنان هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف ومجموعة أخرى من النجوم.