اصاله نصري… بالنيولوك الجديد والتغيير الرهيب في شكلها تبهر المتابعين بجمالها فى أحدث ظهور .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - أصالة نصري ما تزال حديث الجمهور بعد التغييرات الجذرية التي خضعت لها في وجهها من عمليات التجميل، وترافق ذلك ايضا مع التغيير الذي أجرته في اسلوب مكياجها خلال الأسابيع الأخيرة خاصة بعد تعاونها مع كل من خبير التجميل داني كامل، وخبيرة التجميل دينا راغب، وذلك في اطلالاتها الأخيرة في الحفلات التي أحيتها خلال شهر اكتوبر الماضي والأسبوع الأول من نوفمبر، فتابعوا معنا أبرز التغييرات التي واكبتها أصالة نصري في مكياجها.

إطلالة أصالة نصري بمكياج دينا راغب

أصالة نصري في احدث اطلالة لها بدت بتغيير لافت ليس فقط بفعل عمليات التجميل التي خضعت لها في الفترة الأخيرة، انما ايضا بدا واضحا اعتمادها لأسلوب مكياج مختلف مقارنة بالسابق، سواء من ناحية رسمة المكياج او الألوان، حيث اتجهت الى اختيار اطلالات مكياج أكثر احترافية مع الحيل التي تجعل ملامحها تبدو أكثر اشراقة وأصغر سناً.

ونشرت خبيرة التجميل المصرية دينا راغب مجموعة صور لأصالة نصري في احدث حفلاتها الغتائية والتي ارتدت فيها فستانا باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وهي تسريحة ساعدت ملامحها على البروز أكثر كذلك فإن هذه التسريحة تجعل الوجه يبدو مشدودا، مما عزز من اطلالتها الشبابية.

وبالعودة الى مكياج اصالة الأخير، فإن دينا راغب طبقت لها المكياج البرونزي الغلوسي الذي يمنح البشرة التوهج بعيدا عن الملامح الباهتة، وهذا ما ساعد اصالة في الظهور ايضا بشكل حيوي وبإطلالة شبابية، واستخدمت لها حيل المكياج التي تجعل الملامح مشدودة، مثل رسم الشفاه وتكبيرها خاصة عن المنخفض تحت الأنف، كذلك طبقت لها حيل الكونسيلر على جوانب الشفاه لتبدو مرفوعة، وايضا استخدمت حيل الكونسيلر عند زاوية العين لرفعها مع الظلال السموكي بطريقة مسحوبة الى الخارج، وركزت كذلك على تطبيق آيلانير أسود مجنح على خط الرموش العلوي، وهي لمسات مكياج احترافية تعزز من الإطلالة الشبابية للمرأة.

وايضا فإن اصالة نصري اختارت رسمة حواجب مسحوبة نسبيا مع الرفعة البسيطة في نهاية الحاجب لجعل الجفون مرفوعة بشكل جذاب. اما اللمسة الأبرز في مكياج اصالة نصري هو استخدام خبيرة التجميل لها الهايلايتر بطريقة احترافية في أعلى الخدين وعند زوايا العين وعلى جسر الأنف، فهذه الخطوات تضفي على المكياج المظهر المتوهج والبشرة الساطعة.

وقبل هذه الإطلالة، ايضا تعاونت اصالة نصري مع دينا راغب حيث اعتمدت لها المكياج البرونزي ايضا ونسقته مع فستانها الأحمر، وارتكز كذلك مكياجها على مستحضرات غلوسي تجعل من مظهر البشرة متوهجاً.

إطلالة أصالة نصري بمكياج داني كامل

في إطلالة ثالثة لأصالة نصري في نهاية شهر اكتوبر، ظهرت بمكياج وردي دخاني بأنامل خبير التجميل داني كامل الذي نشر صورة اصالة نصري عبر حسابه على انستغرام، واعتمد لها ايضا بعض التغييرات في خطوط المكياج والألوان التي استخدمها على ملامح النجمة السورية.

واختار لها خبير المكياج داني كامل الظلال المدموجة بين اللون الداكن والوردي بطريقة قوية وبارزة سلطت الضوء على جمال عيون أصالة، الى جانب استخدامه لحيل العين التي تجعلها تبدو مرفوعة من خلال تطبيق كونسيلر على زواية العين الخارجية ثم مسحها بطريقة احترافية، كذلك استخدم لها رسمة الآيلانير الأسود العريض مع الرموش الطويلة الكثيفة التي تجعل العين بمظهر أكثر يقظة.

ومن التغييرات اللافتة التي بدأت لا تتخلى عنها أصالة نصري، هو تطبيق الهايلايتر عند مدمع العين بشكل قوي وهي لمسة يحبذها خبير التجميل داني كامل في معظم اطلالات المكياج التي يعتمدها على وجوه النجمات، وبالطبع فإنه ركز ايضا على نحت ملامح النجمة السورية بالكونتور مع حفاظه على مظهر البشرة المطفئ وغير اللامع على عكس لمسات مكياج خبيرة التجميل دينا راغب في الإطلالة التي ذكرناها لها في الأعلى.

اصالة نصري ختمت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي مع تحديد شكل الفم المرفوع بالكونتور الداكن، مع الإشارة بأن اصالة نصري حصلت مؤخرا على مظهر الشفاه الروسية التي ترتكز على تعبئة الشفاه في الوسط عند الشفاه العليا.

جديد عمليات التجميل التي خضغت لها أصالة نصري

الفنانة السورية أصالة نصري فأجات الجمهور مؤخرا بشكلها المختلف في حفلتها في دبي الأخيرة، ولم تنكر خضوعها للتجميل حيث قالت في لقاء تلفزيوني أنها في طور الشفاء من العمليات التجميلية التي خضعت لها رافضة الكشف عن تفاصيل تلك العملية الجراحية الا في حوار مطوّل قريبا.

و من خلال مقارنة صور أصالة السابقة مع احدث اطلالاتها بعد التغييرات التي ظهرت بها في حفلتيها الأخيرتين في دبي وفي مصر، بدا بأن النجمة السورية أصالة نصري خضعت لعملية شد الوجه، رفع الخدود، رفع الحواجب والجفون، تكبير الشفاه ورفعها من المنتصف مع تقصير المسافة بين الشفاه والأنف لتحصل على مظهر الشفاه الروسية، وايضا خضعت لعملية كونتور الوجه، ما جعلها تبدو بإطلالة شبابية واصغر من عمرها بسنوات كثيرة.

شاهدوا احدث التغييرات في مكياج اصالة نصري وهل بدت أكثر جمالا عن السابق؟.