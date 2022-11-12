تصريحات جريئة من … سمية الخشاب تثير الجدل على مواقع التواصل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - وجّهت النجمة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي في “تويتر” مجموعة من الرسائل شديدة اللهجة بالتزامن مع عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب رغم الخلافات المستمرة بينهما.

وعلقت الفنانة المصرية بطريقة غير مباشرة على الأمر وكتبت: “بعد كده يا حبايبي منتعاطفش مع حد الا لما نتاكد انه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان منحرقش كتير على الفاضي”.

وأضاف: “الواحد لما بيركز فشغله وحياته وشكله بيوصل لمرحله ملكية مبيبقاش فعلا محتاج لحد، الا لو هو بلا هويه ولازم يكون تابع لحد عشان يعرف يعيش”.

وتابعت في تغريدة ثانية: “اي علاقه تمنها كرامه الانسان تغور في ستين داهية العالم فيه 6 مليار والله. المهم يا بنات ويا ستات ارجوكم حاولوا على قد ما تقدروا تبقوا good representation واعرفوا قيمه نفسكم واعرفوا انكم مش محتاجين اي حد في الدنيا، ده بالعكس هما اللي محتاجيننا اكتر”.

وختم تغريداتها برسالة مباشرة كتبت فيها: “لا للتعلق، لا للتعلق بالناس السامه لا للتعلق بالناس المؤذية، اتعلقوا بالحب الوحيد والكبير رب الكون اللي عمره ماهيتخلى عنكم وعمره ما هيأذيكم ومن عبده مفيش حاجة اسمها حب”.