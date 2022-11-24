رشا مهدي… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - الصورة من إطلالتها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2022، معلقة: “من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 44”.

وكانت الفنانة رشا مهدى قد احتفلت فى شهر أغسطس الماضى، بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصى على موقع تواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ونشرت رشا مهدى، صورة لها عبر “إنستجرام” وهى ترتدى نظارة شمس وغطت وجهها بشعرها وارتدت فستانا أسود اللون.

وعلقت “مهدى” على الصورة وكتبت: “عيد ميلادى يا عيد ميلادى.. ‏كل سنة وقلبى فى سعادة وهنا.. عيد ميلاد سعيد يا أنا.. كل سنة وانتو منورين حياتى”.