نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ريهام عبد الغفور… ملامحى البريئة خدعة وهذه حكايتي مع الفتاة المغلوب علي أمرها .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أن تنوع الأدوار هو أهم ما يشغلها في اختياراتها للأعمال التي تشارك بها.



وقالت ريهام عبد الغفور خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc: “الخطة إني على قدر المستطاع أفاجئ الجمهور كل مرة، أكيد هقدم دور طيبة أو شريرة أكثر من مرة، لكن بحاول أعملهم بشكل مختلف، بحيث الناس تحس بحاجة جديدة”.

وردا على سؤال لماذا لا تحاول استغلال ملامح وجهها الهادئة والبريئة، قالت: “ملامحي البريئة خدعة، وقعدت سنين كل الأدوار المعروضة هي البنت المغلوبة على أمرها الرقيقة، وكنت بدأت أشعر بالملل وعدم تقديم أي جديد”.

وأضافت: “حظي كويس وبالصدفة المخرجة شيرين عادل رشحتني في دور مشابه في مسلسل (العميل 1001)، ولما قريت العمل عجبني دور الست اليهودية راشيل لإنه دور مختلف”.

وتابعت: “شيرين كانت في العمرة، ووافقت على تقديمي دور اليهودية بعد ما صلت استخارة، وكانت أول مرة أتجرأ وأعمل حاجة مختلفة وأكتشف نفسي، حتى لو على استحياء”.



يذكر أن ريهام عبد الغفور يعرض لها عبر منصة .. شاهد الان مسلسل “الغرفة 207″، بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، كامل الباشا، سلوى عثمان، سمر علام، وآخرين. وهو من إخراج محمد بكير، وكتابة تامر إبراهيم.

تدور أحداث العمل في فترة الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق لونا حيث يبدأ جمال (محمد فراج) عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق. ولاحقاً تبدأ أحداث مريبة بالظهور في حياة نزلاء الغرفة 207، فيما يجد جمال نفسه منخرطاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.

من جهة أخرى تشارك ريهام عبد الغفور في مسلسل “الأصلي”، المقرر عرضه قريبا عبر شاشة التليفزيون، وهو مكون من 30 حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة “الأصلي”، التي تعمل في مجال السيارات وقطع الغيار، وبعد وفاة الأب تبدأ الخلافات بين الورثة.

ويشارك في بطولة مسلسل “الأصلي” ريهام عبد الغفور، منال سلامة، أحمد الشامي، ميدو ماهر، وغيرهم من النجوم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.



كما تشارك ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل “أزمة منتصف العمر”، المقرر عرضه قريبا عبر منصة .. شاهد الان.

المسلسل معالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل، تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل، إنتاج صباح إخوان، بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد.