نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سيلين ديون… تبكى بسبب إصابتها بمرض نادر فيديو يحصد على 6 مليون مشاهدة على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المطربة العالمية سيلين ديون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، أنها تعاني من مشاكل صحية منذ مدة طويلة الأمر الذي أجبرها على إرجاء جولتها الأوروبية، المرتقبة خلال شهر فبراير المقبل.

سيلين ديون

وقالت المطربة العالمية سيلين ديون في المقطع الذي نشرته عبر صفحتها : “كان من الصعب حقًا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدّث عن كل ما مررت به.. شُخصّت بإصابتي باضطراب عصبي نادر جدًا أخيرًا، يُعرف بمُتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، الذي يصيب 1 من كل مليون شخص”.

وأضافت سيلين ديون: “بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة النادرة، نعرف حاليًا أنها السبب وراء التشنجات التي أعاني منها”.

سيلين ديون

التشنجات التي تعاني منها سيلين ديون تؤثر على كل جانب من حياتها اليومية، فتتسبّب لها في صعوبات في المشي، وتعيق قدرتها على استخدام أحبالها الصوتية بالطريقة المعتادة.

ما متلازمة الشخص المتيبس؟

متلازمة الشخص المُتَيَبِّس تتسبب في تصلّب العضلات وتشنّجها، وزيادة الحساسية تجاه المنبّهات مثل الصوت والضوء، حسب تقرير المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، فيما قالت الدكتورة إميلي سامي مخيبر من مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس في مؤسسة “جونز هوبكنز ميديسن”: “كثيرًا ما ترتبط بالتشنجات العضلية، التي يمكن أن تكون حادّة.. ويمكن أن تتسبب بالسقوط، والألم الشديد، وإعاقة كبيرة”.

سيلين ديون

كما يمكن أن تصل التشنجات إلى القوة التي تمكنها من كسر العظام، فأي سقوط قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

أعراض متلازمة الشخص المتيبس؟

حسب المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، فإنه يُعتقد أن متلازمة الشخص المُتَيَبِّس لها سمات مرض مناعي ذاتي، ونظرًا إلى ندرة المرض وغموض أعراضه، غالبًا ما يسعى الأشخاص إلى الحصول على رعاية للألم المزمن قبل حصولهم على رعاية عصبية.

سيلين ديون

يحتاج الشخص إلى سبع سنوات كي يحصل على تشخيص لمتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، بحسب قول الدكتور سكوت نيوسوم، مدير مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس.

علاج متلازمة الشخص المتيبس؟

لا يوجد علاج معروف لمتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، بينما يمكن للأدوية أن تخفّف الأعراض، وتساعد تساعد أدوية الجلوبيولين المناعي بتقليل الحساسية تجاه محفزات الضوء أو الصوت، ما قد يساعد بتجنب السقوط أو التشنجات.

سيلين ديون

كما يمكن أن تكون مسكنات الألم، والأدوية المضادة للقلق، ومرخيات العضلات جزءًا من علاج هذا المرض، ويستخدم مركز متلازمة الشخص المُتَيَبِّس أيضًا حقن “توكسين البوتولينوم، أما إذا تُرك المرض من دون علاج، فإن ذلك يؤدي إلى أن يعيق مسار الحياة اليومية، ومع العلاج، يمكن السيطرة على الأعراض.

سيلين ديون

وقالت سيلين ديون أنها تتلقى حاليًا العلاج الذي تحتاجه على يد فريق ممتاز من الأطباء، وتابعت سيلين ديون: أفتقد الجميع كثيراً.. ولا أطيق الانتظار كي أكون على خشبة المسرح وأُغني لكم”.