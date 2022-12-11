القشطة سلمي أبو ضيف سرقت قلوب الشباب بالأسود اللي ملوش زي

انت الان تتابع خبر سلمي أبو ضيف سرقت قلوب الشباب بالأسود اللي ملوش زي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .وظهرت سلمي أبو ضيف خلال جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية مرتدية جمبسوت من اللون الأسود والأبيض والمكشوف من مناطق الذراعين فقط مما جعلها إطلاله جذابة للغاية مع ترك شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من القليل.

وشاركت الفنانة الشابة بكثير من الأعمال الفنية خلال السباق الرمضاني السابق مثل مسلسل راجعين يا هوي والاختيار 3، حيث أشاد الجمهور بجميع أدوارها، علي الرغم من الانتقادات الكثير التي تنالها بسبب الإطلالات المثيرة التي ترتديها بين الحين والأخر.