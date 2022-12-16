شقيقة كيم كارديشيان النجمة كايلي جينر تتألق بملابس السباحة من داخل الجاكوزي مع صديقتها

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 16 ديسمبر 2022 11:57 صباحاً - نشرت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على انستغرام، من داخل الجاكوزي.

وظهرت كايلي في الصور، وهي تستحم داخل حوض الجاكوزي، مرتدية لباس بحر لون أسود، برفقة إحدى صديقاتها، التي ارتدت لباس بحر أيضاً.

والتقطت الصور في الجاكوزي يحيط به الثلج، من جميع جوانبه، حيث بدت العارضة العالمية في غاية الاسترخاء والانسجام مع صديقتها.

وتفاعل المتابعون مع الصور على نطاق واسع، حيث عبروا عن إعجابهم بجمال العارضة العالمية

ويمتنع دوت الخليج عن نشر الصور أحتراما لمتابعيه الكرام .