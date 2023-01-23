نور الغندور… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في حفل توزيع الجوائز Joy Awards.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - وخلال حفل توزيع جوائز “Joy Awards”، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، أطلت النجمة بفستانٍ طويل، مكشوف الكتفين باللون الأحمر اللامع، وتميز بشقٍ جانبي كشف عن ساقها اليمنى، وقصة على شكل قلب عند منطقة الصدر.

وأكملت الغندور إطلالتها مع شالٍ أبيض من الفرو غطت به كتفيها، وحملت حقيبةً على شكل كبسولة باللونين الأحمر والأبيض اللامعين.

وكانت نور الغندور قد أثارت الجدل، العام الماضي، بالمسلسل الكويتي “من شارع الهرم إلى”، الذي لعبت فيه دور راقصة مصرية تُدعى “كريمة”، إذ تعرضت للعديد من الانتقادات من الجمهور المصري، الذي طالب بوقف عرضه، بسبب الإساءة للمصريين.