مايان السيد… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى حفل توزيع الجوائز Joy Awards.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الفنانة مايان السيد بفستان بسيط ورقيق حضرت به حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

اختارت مايان السيد فستانا أسود من الستان، بتصميم عروس البحر من تصميم اللبناني رامي قاضي.

وتركت مايان السيد شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج حدد عينها، وتزينت بعقد ألماسي.

وأقيم حفل توزيع جوائز Joy Awards مساء السبت 21 يناير،وهي جوائز تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوه الجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.