نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مايوه شفاف .. المومس الفاضلة سما المصري تتحدي الراقصة صافيناز وفيفي عبده بفيديو مسرب وتظهر كما ولدت في الحمام على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأت الفنانة سما المصري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو تحت عنوان “سما المصري بتعمل بيبيه”.
وظهرت سما المصري في الفيديو بملابس النوم وهي تجلس على المرحاض بشكل اثار اشمئزاز وغضب الكثيرين من متابعيها.
وبررت سما المصري ظهورها بهذا الشكل بالقول انها تريد الحديث عن فوائد التواليت وانها تفضل التصوير من قلب الحدث، حسب تعبيرها.
يذكر ان سما المصري كانت قد اثارت الجدل منذ ايام بعد ظهورها بثياب عسكرية في الشارع بينما كان احد الشباب يمازحها بأنه سيخلع بنطاله.
Source link