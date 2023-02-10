أتفرج .. صافيناز بوصلة رقص هزت الشباب بملابس فاضحه وحركات مثيره

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 10 فبراير 2023 10:20 مساءً - نشرت الراقصة صافيناز ، متابعيها ، مقطع فيديو لقصتها الساخنة في دبي ، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صافيناز ، بالفيديو ، في بلدة الرقص ، وقدمت حركة مثيرة ، حيث جلست على الأرض وفتحت قدميها بالكامل ، في حركة صعبة ومثيرة في نفس الوقت.

نشرت صافيناز ، متابعي حسابها الرسمي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات على إنستجرام ، صورة لها بيدها مثبتة على قنية ، وتدفقت التعليقات.

يشار إلى أن آخر أعمال صافيناز شاركت في بطولة فيلم أنت حبيبي فقط مع محمود الليثي ، بوسي ، سعد الصغير ، محمد ثروت ، أحمد حلاوة ، وتدور أحداثه في ضوء كوميدي. إطار حول “زيكو” الذي يسعى لتنفيذ إرادة جده ، من أجل الحصول على الميراث.

وكان آخر أعمال صافيناز على المستوى الدرامي هو مسلسل “أبو البنات” مع الفنان مصطفى شعبان ، وتم عرضه خلال موسم رمضان 2016.

وشاركت في فيلم “أمان صديقي” بطولة سعد الصغير ومحمود الليثي ونرمين ماهر وعلاء مرسي وشيماء سيف وبدرية طلبة ، وهو من تأليف سيد السبكي وإخراج هاني حمدي. .