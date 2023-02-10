من غرفة نومها .. اتفرج قمر اللبنانية دوخت الشباب بالبجامة المكشوفة والجمهور: احلى من سما المصري و انجي خوري

اتفرج- انت الان تتابع خبر من غرفة نومها .. اتفرج قمر اللبنانية دوخت الشباب بالبجامة المكشوفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة قمر اللبنانية​، بنشر فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال تواجدها في عرفة نومها، مرتدية بجامة ضيقة ومكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر حيث أنها كشفت عن مفاتنها ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وكان أخر أعمال الفنانة اللبنانية هو أغنية “Kiss My Lips”، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.