جورجينا رودريغيز… تثير الجدل بإطلالة جريئة فى السعودية.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء العالمية جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام من أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة جورجينا رودريغيز

وظهرت جورجينا في الصورة مرتدية فستان قصير وضيق باللون الأسود ومنقوش باللون البيج وجالسة على كرسي وفي الخلفية صورة لعينيها فقط.

ونسقت جورجينا مع تلك الإطلالة تسريحة شعر مميزة وهي ذيل الحصان بشعر مشدود وهي التسريحة الأنسب لملامح جورجينا، مع وضع مكياج ثقيل أبرز جمالها، ونالت الصورة إعجاب وتفاعل كبير من المتابعين.