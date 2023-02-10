نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصطفي شوقي… يطرح اغنيته الجديدة ”جيبي بيوجعني” .. بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - طرح المطرب مصطفى شوقي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم “جيبى بيوجعني” على موقع اليوتيوب.
الأغنية يتعاون فيها مصطفى شوقي في الأغنية مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.
وسبق وحقق مصطفى شوقي شهرة كبيرة، وذلك من خلال أغنيته الشهيرة ملطشة القلوب، والتي حققت نجاحات كبيرة ومشاهدات عالية عبر جميع منصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي.