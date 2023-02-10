مصطفي شوقي… يطرح اغنيته الجديدة ”جيبي بيوجعني” .. بالفيديو

الأغنية يتعاون فيها مصطفى شوقي في الأغنية مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.

محمد يوسف

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