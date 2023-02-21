رولا يموت تنافس انجي خوري و سما المصري وتظهر عاريه كما ولادتها أمها ..شاهد

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:47 مساءً - لا تزال شقيقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عارضة الأزياء رولا يموت، تنشر صوراً بوضعيات تثير غرائز متابعيها، وتستعمل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر الرذيلة.

رولا نشرت صورة جديدة في حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات العالمي انستغرام، ظهرت فيها بغاية الجمال لكن بوضعية اعتبرها البعض جريئة،

يذكر أن رولا تعرّضت في الفترة الأخيرة لهجوم كبير، بسبب نشرها صوراً فاضحةً ظهرت فيها وهي عارية في حسابها الرسمي على تطبيق الانستغرام إلا أن عدداً من متابعيها شككوا في صحة الصورة، ورجحوا أن تكون صاحبة الصورة هي نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، وليست رولا، حيث قال لها أحدهم: “انتي بتنشري صور كيم على أنها صورك”.

ويمتنع دوت الخليج عن نشر الصور أحتراما لمتابعيه الكرام .