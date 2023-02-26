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مايوه جرئ .. انجي خوري خطفت قلوب المتابعين مع رجل أعمال مشهور.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري .... شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت أنجي خوري جمهور الفنانة سما المصري ، بعد أن قام شخص بتصوير إنجي الخوري وهي تركب دراجة بدون ملابس داخلية ، ما أثار ضجة كبيرة وجدل كبير داخل الوطن العربي. .. شاهد الان الفيديو كاملا ..

تصدرت الفنانة اللبنانية ، إنجي الخوري ، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل بعد أن ركبت دراجة في الشارع وأمام الجميع ، وكانت ترتدي فستان أبو هملة بدون ملابس داخلية ، وظهرت أمام الجميع. هذه الملابس الفاشلة ، وانتشر هذا الفيديو لمدة عشر دقائق على جميع المنصات.

أشعلت الفنانة ، إنجي الخوري ، غرائز الرجال بعد أن نشرت مقطع فيديو مدته 15 دقائق على صفحتها الرسمية على فيسبوك ، بينما كانت تركب دراجة بدون ملابس داخلية في أحد شوارع مدينة بيروت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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